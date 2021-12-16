Зинченко: Челси, Ливерпуль и МЮ - главные конкуренты Сити в борьбе за чемпионство

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ в нынешнем сезоне.

– Кого ты считаешь главным соперником "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство АПЛ в нынешнем сезоне?

– Думаю, что это "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

– Кто самый сложный соперник в АПЛ, против которого ты играл?

– "Челси". Это очень организованная команда. С ними очень тяжело играть.