Зинченко: Челси, Ливерпуль и МЮ - главные конкуренты Сити в борьбе за чемпионство
Алекс высказался о чемпионской гонке, и не только
Фото: mancity.com
Украинский игрок "
– Кого ты считаешь главным соперником "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство АПЛ в нынешнем сезоне?
– Думаю, что это "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
– Кто самый сложный соперник в АПЛ, против которого ты играл?
– "Челси". Это очень организованная команда. С ними очень тяжело играть.
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Источник:vbet news
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