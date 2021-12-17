Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом
Пока что клуб не предложил игроку пролонгацию отношений
Фото: twitter.com/zenit_spb
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий готов пойти на снижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт с клубом.
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По нынешнему соглашению украинский футболист получает около 2,5 миллионов евро в год.
"Зенит" пока не начал переговоры с игроком о новом соглашении. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.
Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербургского клуба украинский защитник провёл 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач. Его текущий контракт истекает летом 2022 года.
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