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Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом

Наши за границей
(1 голосов)

Пока что клуб не предложил игроку пролонгацию отношений

Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий готов пойти на снижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт с клубом.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По нынешнему соглашению украинский футболист получает около 2,5 миллионов евро в год.

"Зенит" пока не начал переговоры с игроком о новом соглашении. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.

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Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербургского клуба украинский защитник провёл 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач. Его текущий контракт истекает летом 2022 года.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
metaratings

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 00:35
Закончит дворником.
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Benzil (Львів)
17.12.2021 в 00:35
пофіг
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adidas77 (Cумы)
17.12.2021 в 00:26
Естественно!В Украину то возвращаться - очко жим жим!
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