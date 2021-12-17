Зозуля получил нового тренера в Испании
Контракт специалиста заключен по схеме "1+1"
Фото: ffuenlabrada.es
"Фуэнлабрада", за которую выступает украинец Роман Зозуля, объявила об изменении на мостике главного тренера клуба.
Новым наставником испанской команды стал Серхио Пеллисер. Контрактное соглашение испанца рассчитано до конца сезона 2021/22 года с опцией продления еще на один сезон.
Последним место работы 48-летнего специалиста была "Малага", которую он возглавлял с января 2020-го по июнь 2021-года.
На данный момент "Фуэнлабрада" занимает 19-е место в Сегунде, находясь в зоне вылета. За 20 матчей команда украинца одержала три победы, 10 раз сыграла вничью и семь раз проигрывала.
Дебютный матч с новым наставником "Фуэнлабрада" сыграет 19 декабря против "Реал Овьедо".
☑️ / OFICIAL / Sergio Pellicer, nuevo entrenador del Fuenla. #BienvenidoPellicer— C. F. Fuenlabrada (@Fuenla) December 15, 2021
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