Зозуля получил нового тренера в Испании

"Фуэнлабрада", за которую выступает украинец Роман Зозуля, объявила об изменении на мостике главного тренера клуба.

Новым наставником испанской команды стал Серхио Пеллисер. Контрактное соглашение испанца рассчитано до конца сезона 2021/22 года с опцией продления еще на один сезон.

Последним место работы 48-летнего специалиста была "Малага", которую он возглавлял с января 2020-го по июнь 2021-года.

На данный момент "Фуэнлабрада" занимает 19-е место в Сегунде, находясь в зоне вылета. За 20 матчей команда украинца одержала три победы, 10 раз сыграла вничью и семь раз проигрывала.

Дебютный матч с новым наставником "Фуэнлабрада" сыграет 19 декабря против "Реал Овьедо".

☑️ / OFICIAL / Sergio Pellicer, nuevo entrenador del Fuenla. #BienvenidoPellicer — C. F. Fuenlabrada (@Fuenla) December 15, 2021



