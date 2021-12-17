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Зозуля получил нового тренера в Испании

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт специалиста заключен по схеме "1+1"

Зозуля получил нового тренера в Испании

Фото: ffuenlabrada.es

Новина українською

"Фуэнлабрада", за которую выступает украинец Роман Зозуля, объявила об изменении на мостике главного тренера клуба.

Новым наставником испанской команды стал Серхио Пеллисер. Контрактное соглашение испанца рассчитано до конца сезона 2021/22 года с опцией продления еще на один сезон.

Последним место работы 48-летнего специалиста была "Малага", которую он возглавлял с января 2020-го по июнь 2021-года.

На данный момент "Фуэнлабрада" занимает 19-е место в Сегунде, находясь в зоне вылета. За 20 матчей команда украинца одержала три победы, 10 раз сыграла вничью и семь раз проигрывала.

Дебютный матч с новым наставником "Фуэнлабрада" сыграет 19 декабря против "Реал Овьедо".


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В статье: Фуэнлабрада Серхио Пеллисер
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Источник:
cffuenlabrada.es

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Комментарии (1)
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 10:17
Так глядишь и в Ла Лигу выбьется Лабрада
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