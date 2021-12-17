Мампасси: Несмотря на переезд в Москву, я готов выступать за сборную Украины

Защитник юношеской сборной Украины и "Шахтера" Марк Мампасси, выступавший на правах аренды за "Мариуполь", подписал пятилетний контракт с московским "Локомотивом" .

Сам Mарк так прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

"Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юношескую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по "Мариуполю", пожелал им сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен "Локомотиву", - сказал Мампасси.