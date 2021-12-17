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Мампасси: Несмотря на переезд в Москву, я готов выступать за сборную Украины

Наши за границей
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(2 голосов)

Игрок говорит, что не отказывается выступать за юношескую сборную Украины

Мампасси: Несмотря на переезд в Москву, я готов выступать за сборную Украины

fclm.ru

Новина українською

Защитник юношеской сборной Украины и "Шахтера" Марк Мампасси, выступавший на правах аренды за "Мариуполь", подписал пятилетний контракт с московским "Локомотивом".

Сам Mарк так прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

"Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юношескую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по "Мариуполю", пожелал им сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен "Локомотиву", - сказал Мампасси.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Комментарии (22)
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Карибський Українець (Kingstown)
17.12.2021 в 20:22
бачив де двері. вибір зробив. нах...
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
17.12.2021 в 20:09
Ты там особо и не нужен был, а теперь и подавно...
Ответить
+2
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.12.2021 в 20:06
Лучше натурилизировать очередного бразильца, чем этого афросепара.
Ответить
+2
-1
Comment06 (Украина)
17.12.2021 в 20:04
Готова ли юношеская сборная Украины?!
Ответить
+2
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
17.12.2021 в 20:02
Що, не будем визивать, навiть якщо вiн гiмн спiвать буде?
Ответить
+1
-4
тутти-10 (Сумська область)
17.12.2021 в 20:28
Що, уїб.ан лаптєногий, не спогребний навіть у Гугл перекладачі свої ізригання перекласти?
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.12.2021 в 20:01
Папуас, ты свой выбор сделал.
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
17.12.2021 в 19:59
Высказывание по своей абсурдности такое же, если бы В.Пукин (х*йло) сказал: несмотря на захват украинских территорий, я готов принять Украину в состав рашки...
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 19:58
Боже упаси, вызвать Мампасси! Иногда лучше натурализовать, чем такого украинца с исторической фамилией!
Ответить
+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
17.12.2021 в 19:45
Ответить
+4
0
avatar
WuTаng (Київ)
17.12.2021 в 19:30
Удачі і успіхів в розвитку! Бо на Забавного надії нема((
Ответить
+5
-6
Maryan (Lviv)
17.12.2021 в 19:21
Готовий він, а я не готовий вболівати за команду, в якій є гравці з-за "порєбріка"
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+12
-2
fan sd
17.12.2021 в 19:21
какая сборная?послушал родителей и погнался за длинным рублём.ещё пожалеешь что оказался в россии.за свой цвет кожи получишь по полной от лаптеголовых .....х.... с тобой
Ответить
+10
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 19:20
Выступать за Украину с российским гражданством? Совсем дурак?
Ответить
+7
-2
Footballers (Умань)
17.12.2021 в 19:19
..уй тобі -за денере будеш грати.
Ответить
+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.12.2021 в 19:14
Да кому ты нужен теперь?) Ты бы и после юношей дальше по ступеням не вызвался бы скорее всего, а после своего отъезда на паРашу можешь вообще забыть про любую сборную Украины.
Ответить
+10
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 19:14
Виступай за свою мампасію.
Ответить
+7
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.12.2021 в 19:32
"Мампасія" робить з тебе москаля, дурню!
Ответить
+1
-5
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.12.2021 в 19:10
Таке наївне. "Кормільці" за збірну України не виступають.
Ответить
+12
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2021 в 19:02
давай дасвидания, маленький лугандодянин
Ответить
+10
-6
avatar
Your Friend (Львів)
17.12.2021 в 19:00
Хіба що за збірну лугандонів будеш виступати. Теж мені зірка знайшлася.
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+10
-6
alexrico11 (Кривий Ріг)
17.12.2021 в 18:58
Что ты готов, малоросс? Забудь про сборную и жри рубли.И моли Бога что бы от сделал тебе такой подарок, как не играть в Украине.
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+12
-6


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