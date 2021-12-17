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Украинский форвард Беленький перешел в Динамо Тбилиси

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Сменил Динамо на Динамо

Украинский форвард Беленький перешел в Динамо Тбилиси

fcdinamo.ge

Новина українською

Украинский нападающий Станислав Беленький подписал контракт с тбилисским "Динамо".

Соглашение с грузинским клубом подписано по системе 2+1.

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Напомним, что предыдущим клубом 23-летнего украинца было брестское "Динамо", где он играл на правах аренды из "ДАК".

В минувшем сезоне Беленький занял третье место в списке бомбардиров чемпионата Беларуси - на его счету 14 голов и 4 результативные передачи в 31 матче.

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В статье: Динамо (Тбилиси) Станислав Беленький
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Источник:
Динамо (Тбилиси)

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