Украинский форвард Беленький перешел в Динамо Тбилиси
Сменил Динамо на Динамо
fcdinamo.ge
Украинский нападающий Станислав Беленький подписал контракт с тбилисским "Динамо".
Соглашение с грузинским клубом подписано по системе 2+1.
Читайте такжеБеленький: В Рухе готовы были при расторжении контракта отдать мне 15 процентов из трех зарплат
Напомним, что предыдущим клубом 23-летнего украинца было брестское "Динамо", где он играл на правах аренды из "ДАК".
В минувшем сезоне Беленький занял третье место в списке бомбардиров чемпионата Беларуси - на его счету 14 голов и 4 результативные передачи в 31 матче.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамо (Тбилиси)
Популярное сейчас
- Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач
- Правильная перестройка Александрии и странное направление Колоса. Что говорить о середняках УПЛ по итогам полугодия
- Леонов объяснил причины своей отставки в Mинае
- Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...