Украинский форвард Беленький перешел в Динамо Тбилиси

Украинский нападающий Станислав Беленький подписал контракт с тбилисским "Динамо".

Соглашение с грузинским клубом подписано по системе 2+1.

Читайте также Беленький: В Рухе готовы были при расторжении контракта отдать мне 15 процентов из трех зарплат

Напомним, что предыдущим клубом 23-летнего украинца было брестское "Динамо", где он играл на правах аренды из "ДАК".

В минувшем сезоне Беленький занял третье место в списке бомбардиров чемпионата Беларуси - на его счету 14 голов и 4 результативные передачи в 31 матче.