Агент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение
У Ярослава осталось полгода по контракту с питерцами
Агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом игрока, который истекает по окончании этого сезона.
— Правда ли, что Ярослав
— Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это "Зенит". Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.
Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербургского клуба украинский защитник провёл 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач.
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