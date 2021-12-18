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Агент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение

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У Ярослава осталось полгода по контракту с питерцами

Агент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение

Новина українською

Агент украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал ситуацию с контрактом игрока, который истекает по окончании этого сезона.

— Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

— Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это "Зенит". Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербургского клуба украинский защитник провёл 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
РБ-Спорт

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