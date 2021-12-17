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Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата

Наши за границей
(2 голосов)

Не самая лучшая статистика для украинского тренера

Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата

Новина українською

18-й тур Серии А открывался матчем, в котором "Дженоа" Андрея Шевченко на выезде играл с "Лацио".

Команда украинского тренера снова проиграла – 1:3.

Это был шестой матч украинского тренера, в котором "Дженоа" потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью при разнице мячей 2-13.

Таким образом, Шевченко стал первым тренером "Дженоа", который в стартовых шести матчах чемпионата не добыл ни одной победы.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
17.12.2021 в 22:35
Лошара
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2021 в 22:31
Календарь посмотреть нужно и всё понятно
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0
0
Vano1986 (Львів)
17.12.2021 в 22:28
Тренером ПСЖ, Ман Сіті, чи Баварії був би я, вони би всеодно перемагали, а тут ні з того ні з сьогодні вирішили, шо Дженоа переможе Лаціо. То з якого х...я? Сенсації бувають, але не часто. А півроку тому хтось вів статистику виступів Дженоа? С...ка, тільки би обісрати.
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0
0
маматрахер228 (Киев)
17.12.2021 в 22:11
нече это только начало, еще раскроется и начнет забивать
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0
-1
Fontango (Kharkov)
17.12.2021 в 22:28
Сколько тебе лет?
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.12.2021 в 22:05
Бачили очі, що купували... ©
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+1
0


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