Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата

18-й тур Серии А открывался матчем, в котором "Дженоа" Андрея Шевченко на выезде играл с "Лацио".

Команда украинского тренера снова проиграла – 1:3.

Это был шестой матч украинского тренера, в котором "Дженоа" потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью при разнице мячей 2-13.

Таким образом, Шевченко стал первым тренером "Дженоа", который в стартовых шести матчах чемпионата не добыл ни одной победы.