Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата
Не самая лучшая статистика для украинского тренера
18-й тур Серии А открывался матчем, в котором "Дженоа" Андрея Шевченко на выезде играл с "Лацио".
Команда украинского тренера
Это был шестой матч украинского тренера, в котором "Дженоа" потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью при разнице мячей 2-13.
Таким образом, Шевченко стал первым тренером "Дженоа", который в стартовых шести матчах чемпионата не добыл ни одной победы.
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Источник:Twitter
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