  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Marca: Лунин выйдет в основе Реала на кубковый матч с Алькояно
В тренде

Marca: Лунин выйдет в основе Реала на кубковый матч с Алькояно

Наши за границей
(1 голосов)

Андрею придется ждать до 5 января

Marca: Лунин выйдет в основе Реала на кубковый матч с Алькояно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании. Соперником мадридского Реала на этой стадии, как и год назад, стал Алькояно.

Как пишет авторитетная испанская Marca, именно в этом матче, скорее всего, впервые в сезоне выйдет украинский гокипер мадридцев Андрей Лунин.

Издание утверждает, что Карло Анчелотти вполне доволен работай на тренировках украинского кипера, однако шанс сыграть в нынешнем сезоне все еще ему не представился.

В Испании писали, что возможно, Анчелотти выпустит Андрея на матч с одним из аутсайдеров чемпионата Кадисом, однако Лунин очень не вовремя подхватил коронавирус.

Теперь Лунину точно придется ждать кубкового матча против Алькояно, который состоится 5 января, и уж там-то кипер точно выйдет в основе.

Напомним, что Лунин за два сезона в Реале сыграл лишь один матч – в Кубке Испании прошлого сезона против того же Алькояно, где мадридцы уступили 1:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Алькояно Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...