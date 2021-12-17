Marca: Лунин выйдет в основе Реала на кубковый матч с Алькояно

Состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Испании. Соперником мадридского Реала на этой стадии, как и год назад, стал Алькояно.

Как пишет авторитетная испанская Marca, именно в этом матче, скорее всего, впервые в сезоне выйдет украинский гокипер мадридцев Андрей Лунин.

Издание утверждает, что Карло Анчелотти вполне доволен работай на тренировках украинского кипера, однако шанс сыграть в нынешнем сезоне все еще ему не представился.

В Испании писали, что возможно, Анчелотти выпустит Андрея на матч с одним из аутсайдеров чемпионата Кадисом, однако Лунин очень не вовремя подхватил коронавирус .

Теперь Лунину точно придется ждать кубкового матча против Алькояно, который состоится 5 января, и уж там-то кипер точно выйдет в основе.

Напомним, что Лунин за два сезона в Реале сыграл лишь один матч – в Кубке Испании прошлого сезона против того же Алькояно, где мадридцы уступили 1:2.