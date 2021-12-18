Алиев: Российское гражданство для Мампасси? Ничего такого. Я тоже принял украинское гражданство
А вот и экспертное мнение подъехало
Экс-полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал
"Мампасси не такой известный игрок, чтобы о нем было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему только удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал надежды, которые на него возлагают.
Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом.
Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а что касается паспорта. Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он прославлял в "Локомотиве" Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги" – сказал Алиев.
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