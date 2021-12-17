Шевченко: Нам нужно найти уверенность, и тогда результаты придут
Дженоа Шевченко снова проиграл
TUTTOmercatoWEB
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал
- Единственный положительный момент - это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, они забили гол из-за нашей невнимательности. Команда попыталась отреагировать, во втором тайме мы могли бы лучше сыграть в некоторых ситуациях с доставкой мяча к чужим воротам.
- Команда подсела морально после пропущенного мяча?
- Команда подсела после пропущенного гола, это случается с нами в таких матчах. Но мы старались хорошо сыграть сзади и активно впереди, создавая хорошие ситуации.
- Как выйти из этой ситуации?
- Мы упорно работаем, команда хорошо играла, но у нас нет уверенности, которую нам нужно приобрести, и тогда результаты придут.
- Довольны ли вы Портановой и Мелегони?
– Портанове мы дали шанс сыграть в Кубке Италии, и он хорошо выступил. Он сыграл так, как мы просили. Мелегони тоже вошел очень хорошо. Они прибавляют.
Популярное сейчас
- Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды
- Будет лучше, если Довбик уйдет уже этой зимой. Что говорить о претендентах на еврокубки по итогам полугодия УПЛ
- Известный инсайдер: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне
- Воронин продлит контракт с московским Динамо
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом