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Шевченко: Нам нужно найти уверенность, и тогда результаты придут

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Дженоа Шевченко снова проиграл

Шевченко: Нам нужно найти уверенность, и тогда результаты придут

TUTTOmercatoWEB

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от "Лацио" (1:3) в матче 18-го тура Серии А.

- Единственный положительный момент - это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, они забили гол из-за нашей невнимательности. Команда попыталась отреагировать, во втором тайме мы могли бы лучше сыграть в некоторых ситуациях с доставкой мяча к чужим воротам.

- Команда подсела морально после пропущенного мяча?

- Команда подсела после пропущенного гола, это случается с нами в таких матчах. Но мы старались хорошо сыграть сзади и активно впереди, создавая хорошие ситуации.

- Как выйти из этой ситуации?

- Мы упорно работаем, команда хорошо играла, но у нас нет уверенности, которую нам нужно приобрести, и тогда результаты придут.

- Довольны ли вы Портановой и Мелегони?

– Портанове мы дали шанс сыграть в Кубке Италии, и он хорошо выступил. Он сыграл так, как мы просили. Мелегони тоже вошел очень хорошо. Они прибавляют.

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В статье: Андрей Шевченко Лацио (Рим) Дженоа (Генуя)
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Источник:
tuttomercatoweb

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