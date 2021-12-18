Сабо: Заря, как команда, лучше Дженоа

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно перспектив Андрея Шевченко в " Дженоа ".

"То, что они выиграли в Кубке у "Салернитаны", которая идет на последнем месте в Серии А, ничего не говорит. Тяжело будет Шевченко. Я внимательно смотрел этот матч и скажу, что "Заря", как команда, лучше "Дженоа". Единственное, что может помочь Шевченко — это трансферы. Зимой нужно купить игроков пять. Вратаря и нападающих нет, в защите дыра.

В "Дженоа" все посредственные футболисты, которые не годятся для итальянского чемпионата. В матче с "Салернитаной" видел, как подключается защитник, ему надо отдать передачу в зону, а он ему назад дает. Это говорит о том, что у игроков нет футбольной культуры. Сколько брака, мама родная, а я еще наших футболистов критикую", - сказал Сабо.