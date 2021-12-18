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Бывший нападающий молодежной сборной Украины стал игроком тбилисского Динамо

Наши за границей
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(1 голосов)

Продолжает шагать зарубежными чемпионатами

Бывший нападающий молодежной сборной Украины стал игроком тбилисского Динамо

Офіційний сайт Динамо Тбілісі/Автор невідомий

Новина українською

Экс-игрок донецкого "Олимпика", львовского "Руха" и молодежной сборной Украины Станислав Биленький перешел в "Динамо" Тбилиси. Об этом сообщает официальный сайт столичного грузинского клуба.

Стороны заключили соглашение на два года с возможностью пролонгации еще на год.

Отметим, что Биленький перешел в "Динамо" со словацкой "Дунайской Стреды". Сумма трансфера неизвестна.

2021 год Станислав провел в аренде в другом "Динамо" - брестском. На его счету за сезон 14 голов (в том числе один в квалификации Лиги Конференций) и четыре ассиста в 31 матче.

Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.

Также добавим, что Беленький является воспитанником донецкого "Олимпика". За первую команду он провел 37 поединков (7+3), а также в Украине выступал за "Рух" (пять матчей). Заграницей Станислав играл в составе польского "Сосновца" и вышеупомянутых белорусского "Динамо" Брест и словацкого "ДАК".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 400 тысяч евро.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Тбилиси) Рух (Львов) Станислав Беленький
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
18.12.2021 в 09:11
Рожа забуханная какая то
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
18.12.2021 в 09:37
Подойди к зеркалу и оцени свою.
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0
-1


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