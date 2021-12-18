Бывший нападающий молодежной сборной Украины стал игроком тбилисского Динамо

Экс-игрок донецкого "Олимпика", львовского "Руха" и молодежной сборной Украины Станислав Биленький перешел в "Динамо" Тбилиси. Об этом сообщает официальный сайт столичного грузинского клуба.

Стороны заключили соглашение на два года с возможностью пролонгации еще на год.

Отметим, что Биленький перешел в "Динамо" со словацкой "Дунайской Стреды". Сумма трансфера неизвестна.

2021 год Станислав провел в аренде в другом "Динамо" - брестском. На его счету за сезон 14 голов (в том числе один в квалификации Лиги Конференций) и четыре ассиста в 31 матче.

Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.

Также добавим, что Беленький является воспитанником донецкого "Олимпика". За первую команду он провел 37 поединков (7+3), а также в Украине выступал за "Рух" (пять матчей). Заграницей Станислав играл в составе польского "Сосновца" и вышеупомянутых белорусского "Динамо" Брест и словацкого "ДАК".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 400 тысяч евро.