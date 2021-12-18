Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив
Деньги решают все
Фото: ФК Шахтер Донецк
Комиссия футбольного агента за переход 18-летнего Марка Мампасси из "Шахтера" в "Локомотив" составила 400 тысяч евро. Сообщается, что при сделке посредником выступил известный украинский агент Вадим Шаблий.
Напомним, защитник вчера стал игроком "Локомотива" из Москвы. Трансфер украинца обошелся клубу в 4 млн евро. Новый контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата игрока - 300 тысяч евро в год.
В текущем сезоне Мампасси провел 16 матчей за "Мариуполь" на правах аренды во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
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Источник:Карпин Инсайд
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