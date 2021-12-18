Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив

Комиссия футбольного агента за переход 18-летнего Марка Мампасси из "Шахтера" в "Локомотив" составила 400 тысяч евро. Сообщается, что при сделке посредником выступил известный украинский агент Вадим Шаблий.

Напомним, защитник вчера стал игроком "Локомотива" из Москвы. Трансфер украинца обошелся клубу в 4 млн евро. Новый контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата игрока - 300 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Мампасси провел 16 матчей за "Мариуполь" на правах аренды во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.