  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив
В тренде

Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Деньги решают все

Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Комиссия футбольного агента за переход 18-летнего Марка Мампасси из "Шахтера" в "Локомотив" составила 400 тысяч евро. Сообщается, что при сделке посредником выступил известный украинский агент Вадим Шаблий.

Напомним, защитник вчера стал игроком "Локомотива" из Москвы. Трансфер украинца обошелся клубу в 4 млн евро. Новый контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата игрока - 300 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Мампасси провел 16 матчей за "Мариуполь" на правах аренды во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Москва) Вадим Шаблий Марк Мампасси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Карпин Инсайд

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fan sd
18.12.2021 в 15:21
этого пристроившегося ......нужно гнать из фубола
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.12.2021 в 15:07
шаблий не агент, а решала-аферист и один из факторов, которые и тянут укрфут на дно
Ответить
+7
0
Dr. House (Поділля)
18.12.2021 в 14:47
Много ещё проститутов лишнехромосомных в нашем футболе. Да и на ресурсе здесь также- Бабуины, Мумии, Фистинги, Окурки одессоские и т.д
Ответить
+6
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...