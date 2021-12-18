Зинченко: Мы в хороших отношениях с Канселу. У нас коллектив замечательный
Александр поделился впечатлениями
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал комментарий о конкуренции с Жоау Канселу:
"Мы в хороших отношениях. В таких клубах всегда будет высокая конкуренция, и не важно, кто пришел. Ты всегда пытаешься чем-то помочь человеку, чтобы как можно быстрее адаптироваться.
Ты понимаешь, что в этой ситуации ты можешь оказаться в любой день. У нас коллектив замечательный. Все друг друга поддерживают, и у нас присутствует здоровая конкуренция", – сказал Зинченко.
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Источник:Трибуна
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