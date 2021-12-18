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Зинченко: Мы в хороших отношениях с Канселу. У нас коллектив замечательный

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Александр поделился впечатлениями

Зинченко: Мы в хороших отношениях с Канселу. У нас коллектив замечательный

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал комментарий о конкуренции с Жоау Канселу:

"Мы в хороших отношениях. В таких клубах всегда будет высокая конкуренция, и не важно, кто пришел. Ты всегда пытаешься чем-то помочь человеку, чтобы как можно быстрее адаптироваться.

Ты понимаешь, что в этой ситуации ты можешь оказаться в любой день. У нас коллектив замечательный. Все друг друга поддерживают, и у нас присутствует здоровая конкуренция", – сказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Жоау Канселу
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Источник:
Трибуна

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