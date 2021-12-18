Малиновский – в запасе на матч против Ромы

В рамках 18-го тура Серии А "Аталанта" примет "Рому" в Бергамо. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в девятый раз в этом сезоне оставил Руслана Малиновского на скамье для запасных.

Это уже третий матч подряд для украинца, который он начинает не со стартовых минут. В поединке Лиги чемпионов против "Вильярреала" он вышел после перерыва (и забил гол), а встречу с "Вероной" пропускал из-за перебора желтых карточек.

Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 20 матчах.