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Малиновский – в запасе на матч против Ромы

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Снова Гасперини не выбрал его

Малиновский – в запасе на матч против Ромы

Фейсбук Аталанти/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура Серии А "Аталанта" примет "Рому" в Бергамо. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в девятый раз в этом сезоне оставил Руслана Малиновского на скамье для запасных.

Это уже третий матч подряд для украинца, который он начинает не со стартовых минут. В поединке Лиги чемпионов против "Вильярреала" он вышел после перерыва (и забил гол), а встречу с "Вероной" пропускал из-за перебора желтых карточек.

Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 20 матчах.

Поединок между "Аталантой" и "Ромой" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Рома (Рим)
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