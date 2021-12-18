Малиновский – в запасе на матч против Ромы
Снова Гасперини не выбрал его
Фейсбук Аталанти/Автор невідомий
В рамках 18-го тура Серии А "Аталанта" примет "Рому" в Бергамо. Наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини в девятый раз в этом сезоне оставил Руслана Малиновского на скамье для запасных.
Это уже третий матч подряд для украинца, который он начинает не со стартовых минут. В поединке Лиги чемпионов против "Вильярреала" он вышел после перерыва (и забил гол), а встречу с "Вероной" пропускал из-за перебора желтых карточек.
Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 20 матчах.
Поединок между "Аталантой" и "Ромой" начнется в 16:00.
Популярное сейчас
- Чолизм умирает в мучениях: Симеоне впервые за 10 лет не контролирует Атлетико
- Ризнык: Выберу европейский клуб, а не предложения топ-клуба УПЛ
- Шевченко снова проиграл, Мампасси уходит в Локомотив. Главные новости за 17 декабря
- "Спорт и политика - разные вещи", "кто похоронил Александрию, поймут, что ошибались". Интервью Сергея Гриня
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО