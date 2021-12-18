Моуриньо: Если Шевченко оставит Дженоа в элите, он может и должен отпраздновать это достижение

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поделился дал комментарий о целях клуба в текущем сезоне:

– Меня поразило видео, как вы праздновали, когда "Тоттенхэм" вышел в Лигу Европы. Собираетесь ли вы так же праздновать, если "Рома" достигнет поставленных целей?

– Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Речь идет о целях, которые у них есть. Если Тиаго Мотта оставит "Специю" в элите, Андрей Шевченко – "Дженоа" или "Салернитана" останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение.

Что касается вашего вопроса, то, если вы спрашиваете меня, готов ли я праздновать, если мы победим, то, очевидно, мой ответ – да. Это то, над чем мы работаем. В этом сезоне у нас нет конкретной цели. В таком проекте для меня очень важна одна вещь: сопереживание.

Когда у тебя краткосрочный проект, это не так важно. Но когда у вас в голове долгосрочный проект, вам нужно понимание, – сказал португалец.