  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Моуриньо: Если Шевченко оставит Дженоа в элите, он может и должен отпраздновать это достижение
В тренде

Моуриньо: Если Шевченко оставит Дженоа в элите, он может и должен отпраздновать это достижение

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер высказался об украинском коуче

Моуриньо: Если Шевченко оставит Дженоа в элите, он может и должен отпраздновать это достижение

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поделился дал комментарий о целях клуба в текущем сезоне:

– Меня поразило видео, как вы праздновали, когда "Тоттенхэм" вышел в Лигу Европы. Собираетесь ли вы так же праздновать, если "Рома" достигнет поставленных целей?

– Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Речь идет о целях, которые у них есть. Если Тиаго Мотта оставит "Специю" в элите, Андрей Шевченко – "Дженоа" или "Салернитана" останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение.

Что касается вашего вопроса, то, если вы спрашиваете меня, готов ли я праздновать, если мы победим, то, очевидно, мой ответ – да. Это то, над чем мы работаем. В этом сезоне у нас нет конкретной цели. В таком проекте для меня очень важна одна вещь: сопереживание.

Когда у тебя краткосрочный проект, это не так важно. Но когда у вас в голове долгосрочный проект, вам нужно понимание, – сказал португалец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Рома"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...