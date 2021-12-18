Швед отметился ассистом, но Мехелен проиграл
Первая голевая Марьяна в сезоне
В матче 20-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" на выезде проиграл "Зюлте-Варегем".
В составе гостей голевой передачей отметился форвард Марьян Швед - украинец ассистировал Мрабти на первый мяч в игре. Этот результативный пас стал первым для 24-летнего Шведа в текущем сезоне.
В нынешней кампании Марьян провел 14 поединков и забил 1 гол.
После этого тура "Мехелен" занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналдо стал владельцем родного Крузейро
- Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив
- Жерсон четыре подряд матча вне заявки Труа из-за дисциплины. Клуб хочет зимой попрощаться с футболистом
- Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...