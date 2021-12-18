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Швед отметился ассистом, но Мехелен проиграл

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Первая голевая Марьяна в сезоне

Швед отметился ассистом, но Мехелен проиграл

Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" на выезде проиграл "Зюлте-Варегем".

В составе гостей голевой передачей отметился форвард Марьян Швед - украинец ассистировал Мрабти на первый мяч в игре. Этот результативный пас стал первым для 24-летнего Шведа в текущем сезоне.

В нынешней кампании Марьян провел 14 поединков и забил 1 гол.

После этого тура "Мехелен" занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.

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В статье: Зюлте-Варегем Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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