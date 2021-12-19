  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко попал в стартовый состав на матч с Ньюкаслом
В тренде

Зинченко попал в стартовый состав на матч с Ньюкаслом

Наши за границей
(2 голосов)

Александр получит возможность проявить себя

Зинченко попал в стартовый состав на матч с Ньюкаслом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Манчестер Сити" в матче АПЛ встретится с "Ньюкаслом". Матч начнется на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в 16:00 по киевскому времени.

В стартовый состав на поединок попал украинский левый защитник Александр Зинченко.

Весь список игроков на матч выглядит следующим образом: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Диас, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернандру. Марез, Жезус, Стерлинг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...