Зинченко попал в стартовый состав на матч с Ньюкаслом
Александр получит возможность проявить себя
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Манчестер Сити" в матче АПЛ встретится с "Ньюкаслом". Матч начнется на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в 16:00 по киевскому времени.
В стартовый состав на поединок попал украинский левый защитник Александр Зинченко.
Весь список игроков на матч выглядит следующим образом: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Диас, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Бернандру. Марез, Жезус, Стерлинг.
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Источник:Твиттер ФК "Манчестер Сити"
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