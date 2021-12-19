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Зинченко оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ

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В игре против "Ньюкасла"

Зинченко оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" побеждает "Ньюкасл" (3:0 - второй тайм).

Участие в 3-м голе "горожан" принял защитника Александр Зинченко - украинец отдал голевую передачу на Рияда Мареза на 65-й минуте встречи.

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В текущем сезоне АПЛ 25-летний Зинченко принял участие в 6 поединках. Ассист в игре против "сорок" стал первым для украинского игрока в рамках текущего сезона английского первенства. Ранее Александр отмечался результативной передачей в игре Лиги чемпионов против "Лейпцига".

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко Рияд Марез
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