Зинченко оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ
В игре против "Ньюкасла"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" побеждает "Ньюкасл" (3:0 - второй тайм).
Участие в 3-м голе "горожан" принял защитника Александр Зинченко - украинец отдал голевую передачу на Рияда Мареза на 65-й минуте встречи.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний Зинченко принял участие в 6 поединках. Ассист в игре против "сорок" стал первым для украинского игрока в рамках текущего сезона английского первенства. Ранее Александр отмечался результативной передачей в игре Лиги чемпионов против "Лейпцига".
#PremierLeague— ArabBallers (@Arab_Ballers) December 19, 2021
Riyad Mahrez ???????? @Mahrez22 has been in fine form this season and slots in his 50th career @ManCity goal off the volley against Newcastle ???? pic.twitter.com/OGVXnKd1KL
Популярное сейчас
- Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист
- Ингулец остался без спортивного директора и ключевого полузащитника
- Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео
- Агент Ракицкого: Если до 1 января Зенит не предложит контракт, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата