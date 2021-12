Зинченко оформил первый ассист в текущем сезоне АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" побеждает "Ньюкасл" (3:0 - второй тайм).

Участие в 3-м голе "горожан" принял защитника Александр Зинченко - украинец отдал голевую передачу на Рияда Мареза на 65-й минуте встречи.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Зинченко принял участие в 6 поединках. Ассист в игре против "сорок" стал первым для украинского игрока в рамках текущего сезона английского первенства. Ранее Александр отмечался результативной передачей в игре Лиги чемпионов против "Лейпцига".

Riyad Mahrez ???????? @Mahrez22 has been in fine form this season and slots in his 50th career @ManCity goal off the volley against Newcastle ???? pic.twitter.com/OGVXnKd1KL