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Яремчук оформил гол+ассист за 9 минут. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

В игре против "Маритиму"

Яремчук оформил гол+ассист за 9 минут. ВИДЕО

Фото: SL Benfica

Новина українською

В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома громит "Маритиму" (5:0 - второй тайм).

Роман Яремчук к 57-й минуте встречи дважды записал свое имя в протокол игры - сначала украинский форварда отдал голевую передачу на Рафу Силву на 48-й минуте встречи. А спустя буквально 9 минут Силва и Яремчук поменялись ролями и уже игрок сборной Украины расписался в воротах гостей после ассиста португальца.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач.

Видео гола

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Маритиму (Фуншал)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.12.2021 в 20:43
Наконец то, молодец!
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