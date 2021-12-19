Яремчук оформил гол+ассист за 9 минут. ВИДЕО
В игре против "Маритиму"
Фото: SL Benfica
В матче 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома громит "Маритиму" (5:0 - второй тайм).
Роман Яремчук к 57-й минуте встречи дважды записал свое имя в протокол игры - сначала украинский форварда отдал голевую передачу на Рафу Силву на 48-й минуте встречи. А спустя буквально 9 минут Силва и Яремчук поменялись ролями и уже игрок сборной Украины расписался в воротах гостей после ассиста португальца.
В нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач.
Видео гола
#SLBCSM | 5-0 | ????O golo de Yaremchuk! pic.twitter.com/NBaOrs0Dpm— SL Benfica (@SLBenfica) December 19, 2021
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