Яремчук стал одним из лучших игроков матча Бенфика - Маритиму
Украинец отметился голом и двумя ассистами
Фото: facebook.com/SLBenfica
В поединке 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на свое поле принимала "Маритиму" и добилась разгромной победы со счетом 7:1.
Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 78 минут. За это время 26-летний украинец отметился голом и двумя результативными передачами. Также Яремчук 5 раз пробил по воротам (2 – в створ), сделал 31 касание к мячу, отдал 14 точных передач (100%), 1 – ключевой пас и совершил 2 попытки дриблинга (100%).
За свои действия украинец получил оценку от WhoScored 8.8. В составе обеих команды выше только у Рафы Силвы (10.0, гол и 4 ассиста) и Дарвина Нуньеса (9.7, 2 гола).
Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей в португальской лиге, в которых забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.
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