В тройке лучших. Зинченко получил высокую оценку за матч с Ньюкаслом
Алекс сыграл весь матч и отдал голевой пас
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал одним из лучших игроков матча с "Ньюкаслом" (4:0) в 18-м туре АПЛ.
25-летний украинец отыграл все 90 минут встречи и отметился ассистом. Также за время, проведенное на поле, Зинченко 1 раз пробил по воротам – мимо, 93 раза коснулся мяча, отдал 61 точную передачу (86%), выиграл одну воздушную дуэль (100%) и сделал 3 отбора (100%).
Авторитетный портал WhoScored оценил игру Александра в 8.1 балла - это третий показатель в матче. Больше в составе обеих команд только у Мареза (8.3) и Жоау Канселу (9.0) - у обоих "гол+пас".
В нынешнем сезоне Зинченко провел 11 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
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