Защитником сборной Украины интересуются клубы Бундеслиги и MLS

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал о трансферной ситуации вокруг защитника сборной Украины Тараса Качарабы. Сейчас украинец выступает за пражскую "Славию" на правах аренды из "Слована", а арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года.

"У Качарабы заканчивается договор аренды, ведь его контракт принадлежит либерецкому "Словану", и сейчас в ближайшее время станет известно, останется ли он в "Славии", либо перейдет в другие клубы.

К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это, уже по сути, официальный запрос на игрока. Но трансфер в какой-либо из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года "Славия" не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у "Слована".

Если же о финансовой стороне вопросов, то по Качарабе сумма трансфера составляет свыше 1,5 миллиона евро", - сказал Заховайло.