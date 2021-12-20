Роман Яремчук выдал лучший матч сезона по показателю ожидаемых голов

Украинский нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук выдал один из лучших своих поединков в текущем сезоне. Украинец оформил гол+ассист в поединке 15-го тура чемпионата Португалии. А также набрал самые лучшие для себя отдельные статистические показатели.

В частности, Яремчук впервые в сезоне наработал на значение xG ("ожидаемые голы") более 1,21. Приняв участие в шести голевых моментах (личный рекорд сезона), украинец выдал 1,48 ожидаемых голов. Также бросается в глаза стопроцентная точность передач и личный рекорд по количеству нанесенных за матч ударов – пять.

В актив за поединок против "Маритиму" Яремчук может занести себе такие компоненты игры как участие в единоборствах (17), количество ТТД (47), количество подборов мяча (4). Это не рекордные в сезоне показатели для Романа, но близкие к максимальным значениям.

Из негатива можно отметить пять потерь мяча и два попадания в офсайд.

Статистика – InStat.