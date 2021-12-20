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Роман Яремчук выдал лучший матч сезона по показателю ожидаемых голов

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Ответ на разговоры об игровом кризисе

Роман Яремчук выдал лучший матч сезона по показателю ожидаемых голов

Офіційний сайт Бенфіки/Автори: Жоао Паулу Тріндаді і Таня Паулу

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук выдал один из лучших своих поединков в текущем сезоне. Украинец оформил гол+ассист в поединке 15-го тура чемпионата Португалии. А также набрал самые лучшие для себя отдельные статистические показатели.

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В частности, Яремчук впервые в сезоне наработал на значение xG ("ожидаемые голы") более 1,21. Приняв участие в шести голевых моментах (личный рекорд сезона), украинец выдал 1,48 ожидаемых голов. Также бросается в глаза стопроцентная точность передач и личный рекорд по количеству нанесенных за матч ударов – пять.

В актив за поединок против "Маритиму" Яремчук может занести себе такие компоненты игры как участие в единоборствах (17), количество ТТД (47), количество подборов мяча (4). Это не рекордные в сезоне показатели для Романа, но близкие к максимальным значениям.

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Из негатива можно отметить пять потерь мяча и два попадания в офсайд.

Статистика – InStat.

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В статье: Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2021 в 12:25
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