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Воспитанник Шахтера станет игроком пражской Славии

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец перейдет в клуб Тараса Качарабы

Воспитанник Шахтера станет игроком пражской Славии

Новина українською

Украинский защитник чешской команды "Ческе-Будеевице" Максим Таловеров перейдет в пражскую "Славию" в зимнее межсезонье. Об этом сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Еще месяц назад по Таловерову была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в "Славию". Сумма трансфера составляет порядка 1 миллиона евро", - сказал Заховайло.

21-летний Таловеров является воспитанником "Шахтера". Также в Украине поиграл за молодежные команды "Арсенала" и "Олимпика", после чего перебрался в Чехию.

В нынешнем сезоне украинец 16 матчей за чешскую команду, результативными действиями не отмечался.

Добавим, что за пражскую "Славию" выступает украинский защитник Тарас Качараба.

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В статье: Славия (Прага) Максим Таловеров
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 14:08
Молодцы, не маринуют, как голубые своих....
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