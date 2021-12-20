Воспитанник Шахтера станет игроком пражской Славии
Украинец перейдет в клуб Тараса Качарабы
Украинский защитник чешской команды "Ческе-Будеевице" Максим Таловеров перейдет в пражскую "Славию" в зимнее межсезонье. Об этом сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло.
"Еще месяц назад по Таловерову была подписана соответствующая договоренность, и с 1 января Максим переходит в "Славию". Сумма трансфера составляет порядка 1 миллиона евро", - сказал Заховайло.
21-летний Таловеров является воспитанником "Шахтера". Также в Украине поиграл за молодежные команды "Арсенала" и "Олимпика", после чего перебрался в Чехию.
В нынешнем сезоне украинец 16 матчей за чешскую команду, результативными действиями не отмечался.
Добавим, что за пражскую "Славию" выступает украинский защитник Тарас Качараба.
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