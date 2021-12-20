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Зубков будет работать под руководством экс-тренера сборной России

Наши за границей
(1 голосов)

"Ференцварош" определился с новым тренером

Зубков будет работать под руководством экс-тренера сборной России

Фото: RT на русском

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Ференцвароша" Мате Чаба ответил на вопрос о том, кто возглавит венгерскую команду.

"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет", – ответил Чаба.

На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове Чаба ответил: "Думаю, да".

Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. Также Черчесов работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи", московском "Динамо" и "Спартаке".

Ранее СМИ сообщали о том, что тренер "Зари" Виктор Скрипник и наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб являются кандидатами на эту должность.

Добавим, что за "фради" выступает украинский полузащитник Александр Зубков.

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В статье: Станислав Черчесов Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.12.2021 в 14:14
А за что уволили Штегера, кто знает?
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