Зубков будет работать под руководством экс-тренера сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера "Ференцвароша" Мате Чаба ответил на вопрос о том, кто возглавит венгерскую команду.

"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет", – ответил Чаба. На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове Чаба ответил: "Думаю, да".

Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. Также Черчесов работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи", московском "Динамо" и "Спартаке".

Ранее СМИ сообщали о том, что тренер "Зари" Виктор Скрипник и наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб являются кандидатами на эту должность.

Добавим, что за "фради" выступает украинский полузащитник Александр Зубков.