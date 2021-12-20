Зубков будет работать под руководством экс-тренера сборной России
"Ференцварош" определился с новым тренером
Фото: RT на русском
Исполняющий обязанности главного тренера "Ференцвароша" Мате Чаба ответил на вопрос о том, кто возглавит венгерскую команду.
"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет", – ответил Чаба.
На уточняющий вопрос журналистов о том, идет ли речь о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове Чаба ответил: "Думаю, да".
Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная России, которую он тренировал с 2016 по 2021 год. Также Черчесов работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи", московском "Динамо" и "Спартаке".
Ранее СМИ сообщали о том, что тренер "Зари" Виктор Скрипник и наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб являются кандидатами на эту должность.
Добавим, что за "фради" выступает украинский полузащитник Александр Зубков.
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