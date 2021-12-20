Шевченко: Наш бой – остаться в Серии А, это наша Лига чемпионов

Главный тренер " Дженоа " Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с "Аталантой" в Серии А, который состоится во вторник, 21 декабря.

- У нас будет правильный настрой – мы будем готовиться к битве. Мы играем против одной из сильнейших команд, это крепкий клуб, который показывает себя очень хорошо. Гасперини - великий тренер.

- Вы хорошо начали с "Лацио", а что случилось после пропущенного гола?

- Как только возникают трудности, команда теряет уверенность. Мы хорошо начали, контролировали игру, но потом были ошибки, и мы потеряли ощущение игры.

- Что вы будете говорить своим игрокам?

- Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждом поединке. Мы должны выложиться на полную, и таким образом мы будем строить свое будущее. Ситуауия в таблице не так уж и плоха. После перерыва начнется второй раунд, и мы должны быть готовы к этой части сезона. Но нам необходимо завершить год, сделав по максимуму в предстоящем матче.

- Можно ли сказать, что в свете неудачных результатов, команда психологически неустойчива?

- После поражений есть некая горечь, но нужно думать о том, где можно стать лучше и о духе на футбольном поле. Мы должны отдаваться по максимуму даже в матчах с сильными оппонентами. Наш бой – остаться в Серии А, это наша Лига чемпионов. Нам необходимо хорошо действовать против наших прямых конкурентов.

- Проблема больше физическая или просто ментальная?

- Если вы играете против команд, которые сильнее вас, вы можете противостоять им физически или индивидуально, но нам не хватает агрессии, особенно в дуэлях.

- Каково состояние травмированного Дестро?

- Он немного тренировался, к завтрашнему матчу он восстановится. Он важен для нас –он хорошо двигается в штрафной и имеет два или три потенциальных шанса, чтобы обострить в штрафной. Но мы должны лучше доставлять ему мячи.

- Кто еще выздоровел?

- Прямо сейчас врач осматривает игроков, но я не могу сейчас говорить, так как это будет решение врачей. Надеюсь на чье-то восстановление, но также не хочу никого терять.