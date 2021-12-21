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Малиновский: Для Ярмоленко было бы хорошо попробовать свои силы в Италии

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек "Аталанты" - о возможных переходов украинцев в Серию А

Малиновский: Для Ярмоленко было бы хорошо попробовать свои силы в Италии

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о нынешнем уровне УПЛ, а также высказался по поводу возможных переходов украинцев в Серию А.

– Все постоянно что-то пишут.

– Ты бы посоветовал идти в "Дженоа"? Например, из УПЛ.

– Конечно. Потому что УПЛ и Серия А – это два разных мира, можно сказать. Сейчас украинский чемпионат – это не уровень.

– Ты бы советовал идти в Италию Ярмоленко?

– Он играл в Германии и сейчас в Англии – думаю, ему было бы интересно попробовать свои силы в Италии. Ему еще рано – у него есть мотивация, по тому что я видел в сборной. Он всегда мотивирован, видно, что он сейчас играет ради этих эмоций, ради сборной.

В клубе он также выкладывается, но, может быть, там очень большая конкуренция, может, что-то не складывается. Думаю, для него было бы хорошо попробовать свои силы в Серии А.

"Дженоа" – клуб с историей. То, где они в турнирной таблице, – все может поменяться очень быстро, – сказал Малиновский.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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WuTаng (Київ)
21.12.2021 в 08:50
Вже посидів на лавці Німеччини і Англії, тепер треба спробувати лавку Італії
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