Малиновский: Для Ярмоленко было бы хорошо попробовать свои силы в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о нынешнем уровне УПЛ, а также высказался по поводу возможных переходов украинцев в Серию А.

– Все постоянно что-то пишут.

– Ты бы посоветовал идти в "Дженоа"? Например, из УПЛ.

– Конечно. Потому что УПЛ и Серия А – это два разных мира, можно сказать. Сейчас украинский чемпионат – это не уровень.

– Ты бы советовал идти в Италию Ярмоленко?

– Он играл в Германии и сейчас в Англии – думаю, ему было бы интересно попробовать свои силы в Италии. Ему еще рано – у него есть мотивация, по тому что я видел в сборной. Он всегда мотивирован, видно, что он сейчас играет ради этих эмоций, ради сборной.

В клубе он также выкладывается, но, может быть, там очень большая конкуренция, может, что-то не складывается. Думаю, для него было бы хорошо попробовать свои силы в Серии А.

"Дженоа" – клуб с историей. То, где они в турнирной таблице, – все может поменяться очень быстро, – сказал Малиновский.