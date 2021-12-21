Яремчук попал в команду недели чемпионата Португалии

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии SofaScore.

В матче 15-го тура "орлы" на своем поле с разгромным счетом обыграли "Маритиму" (7:1). 26-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев, отыграв 78 минут. За это время он отметился голом и результативной передачей.

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Портал SofaScore поставил форварду оценку 8.2 за этот матч.

Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей в португальской лиге, в которых забил 5 голов и выполнил 2 ассиста.