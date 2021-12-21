Яремчук попал в команду недели чемпионата Португалии
Портал SofaScore отметил удачную игру украинца
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии SofaScore.
В матче 15-го тура "орлы" на своем поле с разгромным счетом обыграли "Маритиму" (7:1). 26-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев, отыграв 78 минут. За это время он отметился голом и результативной передачей.
Портал SofaScore поставил форварду оценку 8.2 за этот матч.
Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей в португальской лиге, в которых забил 5 голов и выполнил 2 ассиста.
Команда недели предоставлена SofaScore LiveScore
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Источник:SofaScore
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zafo65
21.12.2021 в 11:47
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