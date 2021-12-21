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Яремчук попал в команду недели чемпионата Португалии

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(1 голосов)

Портал SofaScore отметил удачную игру украинца

Яремчук попал в команду недели чемпионата Португалии

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Новина українською

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии SofaScore.

В матче 15-го тура "орлы" на своем поле с разгромным счетом обыграли "Маритиму" (7:1). 26-летний украинец вышел в стартовом составе хозяев, отыграв 78 минут. За это время он отметился голом и результативной передачей.

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Портал SofaScore поставил форварду оценку 8.2 за этот матч.

Отметим, в нынешнем сезоне Яремчук провел 10 матчей в португальской лиге, в которых забил 5 голов и выполнил 2 ассиста.

Команда недели предоставлена SofaScore LiveScore
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (0)
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zafo65
21.12.2021 в 11:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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