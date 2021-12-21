Зинченко провел восьмой матч в сезоне с более чем сотней ТТД
Наступает период сезона, во время которого Александр обычно добавляет
Getty Images / Global Images Ukraine
В 18-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 4:0, а украинский защитник горожан Александр Зинченко провел на поле все девяносто минут. Он отметился, в том числе, и голевой передачей на Рияда Мареза.
Также этот поединок стал примечателен для игрока сборной Украины количеством ТТД. Зинченко совершил их 106, в восьмой раз в сезоне преодолев отметку 100+ ТТД за игру.
Ранее более ста технико-тактических действий Зинченко выполнил в матчах против Казахстана, Болгарии и Боснии и Герцеговины за сборную, а также против "Вест Гема", "Астон Виллы", "Лейпцига" и "Вулвергемптона" за "МанСити".
Всего в этом сезоне Зинченко провел одиннадцать матчей за клуб, также четырежды сыграл за сборную Украины (после чемпионата Европы 2020).
Статистика ТТД - InStat.
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