  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко провел восьмой матч в сезоне с более чем сотней ТТД
В тренде

Зинченко провел восьмой матч в сезоне с более чем сотней ТТД

Наши за границей
(1 голосов)

Наступает период сезона, во время которого Александр обычно добавляет

Зинченко провел восьмой матч в сезоне с более чем сотней ТТД

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 18-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 4:0, а украинский защитник горожан Александр Зинченко провел на поле все девяносто минут. Он отметился, в том числе, и голевой передачей на Рияда Мареза.

Также этот поединок стал примечателен для игрока сборной Украины количеством ТТД. Зинченко совершил их 106, в восьмой раз в сезоне преодолев отметку 100+ ТТД за игру.

Ранее более ста технико-тактических действий Зинченко выполнил в матчах против Казахстана, Болгарии и Боснии и Герцеговины за сборную, а также против "Вест Гема", "Астон Виллы", "Лейпцига" и "Вулвергемптона" за "МанСити".

Всего в этом сезоне Зинченко провел одиннадцать матчей за клуб, также четырежды сыграл за сборную Украины (после чемпионата Европы 2020).

Статистика ТТД - InStat.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...