Зинченко провел восьмой матч в сезоне с более чем сотней ТТД

В 18-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" 4:0, а украинский защитник горожан Александр Зинченко провел на поле все девяносто минут. Он отметился, в том числе, и голевой передачей на Рияда Мареза.

Также этот поединок стал примечателен для игрока сборной Украины количеством ТТД. Зинченко совершил их 106, в восьмой раз в сезоне преодолев отметку 100+ ТТД за игру.

Ранее более ста технико-тактических действий Зинченко выполнил в матчах против Казахстана, Болгарии и Боснии и Герцеговины за сборную, а также против "Вест Гема", "Астон Виллы", "Лейпцига" и "Вулвергемптона" за "МанСити".

Всего в этом сезоне Зинченко провел одиннадцать матчей за клуб, также четырежды сыграл за сборную Украины (после чемпионата Европы 2020).

Статистика ТТД - InStat.