Украинский футболист - в символической сборной чемпионата Бельгии

был, ничего не показал. В центре у нас: Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Буяльский, Шапаренко + Коваленко, Пихаленок. Тренер Гента отмечал странность Безуса, который после хорошего матча выдает слабые, принимая странные решения. Такое в сборной не нужно.