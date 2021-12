Украинский футболист - в символической сборной чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели чемпионата Бельгии.

В матче 20-го тура против "Сент-Трюйдена" (2:1) 31-летний украинец отметился двумя голевыми передачами.

Безус получил оценку 8.0 от портала SofaScore.

Напомним, в нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 ассистов.

Team of the Week provided by SofaScore LiveScore