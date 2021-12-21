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Украинский футболист - в символической сборной чемпионата Бельгии

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(1 голосов)

Статистический портал SofaScore высоко оценил игру хавбека

Украинский футболист - в символической сборной чемпионата Бельгии

Фото: kaagent.be

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели чемпионата Бельгии.

В матче 20-го тура против "Сент-Трюйдена" (2:1) 31-летний украинец отметился двумя голевыми передачами.

Безус получил оценку 8.0 от портала SofaScore.

Напомним, в нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 ассистов.

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В статье: Роман Безус Гент
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
21.12.2021 в 15:06
хтось дасть відповідь, чому він не у збірній ?
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FC Energy (Новая Каховка)
21.12.2021 в 15:22
был, ничего не показал. В центре у нас: Степаненко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Буяльский, Шапаренко + Коваленко, Пихаленок. Тренер Гента отмечал странность Безуса, который после хорошего матча выдает слабые, принимая странные решения. Такое в сборной не нужно.
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