Украинский футболист - в символической сборной чемпионата Бельгии
Статистический портал SofaScore высоко оценил игру хавбека
Фото: kaagent.be
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус попал в команду недели чемпионата Бельгии.
В матче 20-го тура против "Сент-Трюйдена" (2:1) 31-летний украинец отметился двумя голевыми передачами.
Безус получил оценку 8.0 от портала SofaScore.
Напомним, в нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 ассистов.
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Источник:SofaScore
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Комментарии (2)
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