Зинченко вошел в команду недели АПЛ по версии WhoScored
Сити на выходных разбил Ньюкасл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную недели в Английской Премьер-Лиге.
Нашлось в ней место и украинцу из "
Напомним, что украинец успешно сыграл в матче против "Ньюкасла" (победа 4:0) и отметился в том матче голевой передачей, при этом, получив оценку 8.1.
За время, проведенное на поле, Зинченко 1 раз пробил по воротам – мимо, 93 раза коснулся мяча, отдал 61 точную передачу (86%), выиграл одну воздушную дуэль (100%) и сделал 3 отбора (100%).
В символическую сборную недели кроме Зинченко вошли еще 6 игроков "Манчестер Сити" - Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Рияд Марез и Габриэл Жезуш.
Популярное сейчас
- Верес досрочно расторг контракт с голкипером
- Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо
- Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги
- Яремчук оформил гол+ассист за 9 минут. ВИДЕО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО