Зинченко вошел в команду недели АПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную недели в Английской Премьер-Лиге.

Нашлось в ней место и украинцу из " Манчестер Сити " Александру Зинченко, который занял традиционное место на левом фланге обороны.

Напомним, что украинец успешно сыграл в матче против "Ньюкасла" (победа 4:0) и отметился в том матче голевой передачей, при этом, получив оценку 8.1.

За время, проведенное на поле, Зинченко 1 раз пробил по воротам – мимо, 93 раза коснулся мяча, отдал 61 точную передачу (86%), выиграл одну воздушную дуэль (100%) и сделал 3 отбора (100%).

В символическую сборную недели кроме Зинченко вошли еще 6 игроков "Манчестер Сити" - Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Рияд Марез и Габриэл Жезуш.