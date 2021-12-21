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Зинченко вошел в команду недели АПЛ по версии WhoScored

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(2 голосов)

Сити на выходных разбил Ньюкасл

Зинченко вошел в команду недели АПЛ по версии WhoScored

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную недели в Английской Премьер-Лиге.

Нашлось в ней место и украинцу из "Манчестер Сити" Александру Зинченко, который занял традиционное место на левом фланге обороны.

Напомним, что украинец успешно сыграл в матче против "Ньюкасла" (победа 4:0) и отметился в том матче голевой передачей, при этом, получив оценку 8.1.

За время, проведенное на поле, Зинченко 1 раз пробил по воротам – мимо, 93 раза коснулся мяча, отдал 61 точную передачу (86%), выиграл одну воздушную дуэль (100%) и сделал 3 отбора (100%).

В символическую сборную недели кроме Зинченко вошли еще 6 игроков "Манчестер Сити" - Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Рияд Марез и Габриэл Жезуш.

Зинченко вошел в команду недели АПЛ по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
21.12.2021 в 19:35
та ну, збірна туру? Тут ж експерти місцеві кажуть, шо Зіна то не гравець.
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alex 66 (Кременчук)
21.12.2021 в 19:12
У меня у бабушки наволочка на подушку с таким узором была))) как у МС на майках)))
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0
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