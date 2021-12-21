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Малиновский против Шевченко. Хавбек Аталанты выйдет в старте на Дженоа

Наши за границей
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Руслан выйдет в старте

Малиновский против Шевченко. Хавбек Аталанты выйдет в старте на Дженоа

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В рамках 19-го тура Серии А сегодня "Дженоа" Шевченко примет "Аталанту" Малиновского.

Наставник бергамаски Джан Пьеро Гасперини выпустил украинца в стартовом составе.

Нпомним, что поединок начнется в 21:45

Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 21 матче нынешнего сезона.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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