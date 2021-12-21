Малиновский против Шевченко. Хавбек Аталанты выйдет в старте на Дженоа

В рамках 19-го тура Серии А сегодня "Дженоа" Шевченко примет "Аталанту" Малиновского.

Наставник бергамаски Джан Пьеро Гасперини выпустил украинца в стартовом составе.

Нпомним, что поединок начнется в 21:45

Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 21 матче нынешнего сезона.