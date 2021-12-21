Малиновский против Шевченко. Хавбек Аталанты выйдет в старте на Дженоа
Руслан выйдет в старте
Фото: facebook.com/atalantabc
В рамках 19-го тура Серии А сегодня "Дженоа" Шевченко примет "Аталанту" Малиновского.
Наставник бергамаски Джан Пьеро Гасперини выпустил украинца в стартовом составе.
Нпомним, что поединок начнется в 21:45
Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 21 матче нынешнего сезона.
???? In campo così al Ferraris!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 21, 2021
???? Here's your line-up to face Genoa!
Presented by @Plus500#GenoaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/dx1837goBD
????????⚽️ Gli undici Grifoni per #GenoaAtalanta pic.twitter.com/5DQTu5gh4R— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 21, 2021
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