Малиновский против Шевченко. Хавбек Аталанты выйдет в старте на Дженоа

В рамках 19-го тура Серии А сегодня "Дженоа" Шевченко примет "Аталанту" Малиновского.

Наставник бергамаски Джан Пьеро Гасперини выпустил украинца в стартовом составе.

Нпомним, что поединок начнется в 21:45

Всего в этом сезоне на счету Малиновского пять голов и один ассист в 21 матче нынешнего сезона.

???? In campo così al Ferraris!

???? Here's your line-up to face Genoa!



Presented by @Plus500#GenoaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/dx1837goBD