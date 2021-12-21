Малиновский: УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень
Можно переходить и в Дженоа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
"Я не один матч против них сыграл. Но каждый год это — новая команда. Меняется состав, арендованные идут в другие клубы, покупают новых футболистов. Тяжело сказать, в каком состоянии они сейчас, но если Андрей Николаевич пришел туда, то, значит, это — серьезный проект.
Говорил ли я с Шевченко об этом? Нет, зачем мне. Он лучше разбирается в местном футболе, чем я. Он намного дольше здесь прожил, был суперзвездой. Это я у него могу что-то спросить и попросить помощи.
Посоветовал бы я футболистам из УПЛ переходить в "Дженоа"? Конечно. Потому что УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень", — отметил Малиновский.
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