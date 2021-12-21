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Малиновский: УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень

Наши за границей
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(1 голосов)

Можно переходить и в Дженоа

Малиновский: УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о "Дженоа", который недавно возглавил Андрей Шевченко.

"Я не один матч против них сыграл. Но каждый год это — новая команда. Меняется состав, арендованные идут в другие клубы, покупают новых футболистов. Тяжело сказать, в каком состоянии они сейчас, но если Андрей Николаевич пришел туда, то, значит, это — серьезный проект.

Говорил ли я с Шевченко об этом? Нет, зачем мне. Он лучше разбирается в местном футболе, чем я. Он намного дольше здесь прожил, был суперзвездой. Это я у него могу что-то спросить и попросить помощи.

Посоветовал бы я футболистам из УПЛ переходить в "Дженоа"? Конечно. Потому что УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень", — отметил Малиновский.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.12.2021 в 23:10
Ага, особенно Дженоа, даже до ворот соперника дойти не могут, у нашего Миная хоть моменты есть, а про Чорноморець и Мариуполь вообще молчу,
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fanat_football (Херсон)
21.12.2021 в 22:27
Что-то Малиновский в последнее время сильно раскудахтался. Умным стал?
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