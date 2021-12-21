Малиновский: УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский поделился мнением о "Дженоа", который недавно возглавил Андрей Шевченко.

"Я не один матч против них сыграл. Но каждый год это — новая команда. Меняется состав, арендованные идут в другие клубы, покупают новых футболистов. Тяжело сказать, в каком состоянии они сейчас, но если Андрей Николаевич пришел туда, то, значит, это — серьезный проект.

Говорил ли я с Шевченко об этом? Нет, зачем мне. Он лучше разбирается в местном футболе, чем я. Он намного дольше здесь прожил, был суперзвездой. Это я у него могу что-то спросить и попросить помощи.

Посоветовал бы я футболистам из УПЛ переходить в "Дженоа"? Конечно. Потому что УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень", — отметил Малиновский.