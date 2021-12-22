Шевченко - о ничьей с Аталантой: Ребята сделали то, о чём я просил
Комментарий украинского тренера после матча с "бергамасками"
Фото: genoacfc.it
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями после ничьей с "Аталантой" (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
"Нам нужно было проявить характер, мы отреагировали хорошо и с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у неё есть сердце, это доказано сегодня вечером. Состояние поля не помогло "Аталанте", честно говоря, но ребята сделали то, о чём я сегодня просил.
Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты, но я доволен тем, что мы сделали сегодня", — цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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