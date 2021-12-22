  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко - о ничьей с Аталантой: Ребята сделали то, о чём я просил
В тренде

Шевченко - о ничьей с Аталантой: Ребята сделали то, о чём я просил

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий украинского тренера после матча с "бергамасками"

Шевченко - о ничьей с Аталантой: Ребята сделали то, о чём я просил

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями после ничьей с "Аталантой" (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Нам нужно было проявить характер, мы отреагировали хорошо и с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у неё есть сердце, это доказано сегодня вечером. Состояние поля не помогло "Аталанте", честно говоря, но ребята сделали то, о чём я сегодня просил.

Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты, но я доволен тем, что мы сделали сегодня", — цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Читайте такжеСерия А. Шевченко заслуженно останавливает Малиновского, Ювентус продолжает мчать вперед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...