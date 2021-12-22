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Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец результативными действиями не отмечался

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа

Фото: atalanta.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч против "Дженоа" (0:0) в 19-м туре Серии А.

28-летний украинец провел на поле 65 минут, после чего его заменил Йосип Иличич. За это время Малиновский нанес 3 удара мимо ворот, отдал 44 точные передачи (83%), сделал 1 ключевой пас, совершил 4 обводки, выиграл 9 из 12 единоборств, совершил 1 отбор.

Руслан получил оценку 7.7 от SofaScore - лучшая среди игроков "Аталанты" в этом поединке. Выше только у Хоана Васкеса из "Дженоа" - 7.8.

По версии другого статистического портала WhoScored, украинский хавбек получил 7.0 - что является средней оценкой. Выше него получили Паломино (7.9), Хатебур (7.3), Джимсити (7.3) и Де Роон (7.2).

В нынешнем сезоне Малиновский забил 5 голов и выполнил 1 ассист в 21 матче.

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа - изображение 1

Скриншот: SofaScore

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа - изображение 2
Скриншот: WhoScored
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
22.12.2021 в 10:04
посмотрел второй тайм и понял что не только в упл можно так плохо играть в футбол
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vgolovan (полтава)
22.12.2021 в 10:03
лучший среди худших
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