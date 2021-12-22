Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч против "Дженоа" (0:0) в 19-м туре Серии А.

28-летний украинец провел на поле 65 минут, после чего его заменил Йосип Иличич. За это время Малиновский нанес 3 удара мимо ворот, отдал 44 точные передачи (83%), сделал 1 ключевой пас, совершил 4 обводки, выиграл 9 из 12 единоборств, совершил 1 отбор.

Руслан получил оценку 7.7 от SofaScore - лучшая среди игроков "Аталанты" в этом поединке. Выше только у Хоана Васкеса из "Дженоа" - 7.8.

По версии другого статистического портала WhoScored, украинский хавбек получил 7.0 - что является средней оценкой. Выше него получили Паломино (7.9), Хатебур (7.3), Джимсити (7.3) и Де Роон (7.2).

В нынешнем сезоне Малиновский забил 5 голов и выполнил 1 ассист в 21 матче.