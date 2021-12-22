Ребров: Сочувствую Шевченко, сейчас он переживает очень сложный период
Он отметил, что "Дженоа" не хватает качественных футболистов
Фото: hromadske.ua / Автор: неизвестен
Главный тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко в итальянском "Дженоа".
"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским.
Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто.
Сейчас он играет с лидерами Серии А, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков", - сказал Ребров в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
Напомним, сейчас "Дженоа" занимает 18-е место в чемпионате Италии, набрав 11 очков в 19 матчах.
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