Ребров: Сочувствую Шевченко, сейчас он переживает очень сложный период

Главный тренер клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко в итальянском "Дженоа".

"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа", потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским.

Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто.

Сейчас он играет с лидерами Серии А, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков", - сказал Ребров в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".