Ярмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспор", сообщает журналист Юнус Эмре Сель.

По данным источника, в подписании 32-летнего украинца заинтересован главный тренер "бордово-голубых" Абдулла Авчи. Отмечается, что уже в ближайшее время турки могут попытаться договориться о трансфере.

Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" заканчивается летом 2022 года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 16 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился тремя голевыми передачами.

Напомним, "Трабзонспор" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.