Ярмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги
Украинец в ближайшее время может сменить команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспор", сообщает журналист Юнус Эмре Сель.
По данным источника, в подписании 32-летнего украинца заинтересован главный тренер "бордово-голубых" Абдулла Авчи. Отмечается, что уже в ближайшее время турки могут попытаться договориться о трансфере.
Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" заканчивается летом 2022 года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 16 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился тремя голевыми передачами.
Напомним, "Трабзонспор" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.
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