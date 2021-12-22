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Ярмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги

Наши за границей
(8 голосов)

Украинец в ближайшее время может сменить команду

Ярмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспор", сообщает журналист Юнус Эмре Сель.

По данным источника, в подписании 32-летнего украинца заинтересован главный тренер "бордово-голубых" Абдулла Авчи. Отмечается, что уже в ближайшее время турки могут попытаться договориться о трансфере.

Контракт Ярмоленко с "молотобойцами" заканчивается летом 2022 года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 16 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился тремя голевыми передачами.

Напомним, "Трабзонспор" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

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В статье: Андрей Ярмоленко Трабзонспор (Трабзон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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bender_sun (Белая Церковь)
22.12.2021 в 15:19
В таких випадках зазвичай кажуть, нехай переходить, бо гравець з ігровою практикою краще для збірної. Але в цьому випадку може бути все навпаки, бо Андрій і так показує максимум ефективності за відсутності практики в клубі, а зі збільшенням навантаження і травми можуть почастішати і збірній тоді не зможе допомогти.
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 15:18
Если не Дженоа то сюда однозначно
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Kela (Одесса)
22.12.2021 в 14:50
надо переходить, хоть игровая практика будет
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