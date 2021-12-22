Фанаты Дженоа поблагодарили команду за ничью с Аталантой - ВИДЕО
"Дженоа" Шевченко отобрал очки у клуба Малиновского
Фото: genoacfc.it
В Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" состоялся матч 19-го тура Серии А между "Дженоа" и "Аталантой". Клуб украинского тренера Андрея Шевченко дома не проиграл, но при этом сумел отобрать очки у команды Руслана Малиновского.
Встреча завершилась без голов - 0:0.
После поединка футболисты "Дженоа" подошли к фанатской трибуне и поблагодарили своих болельщиков.
Напомним, сейчас команда Андрея Шевченко занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков в 19 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гасперини объяснил, почему не удалось выиграть у Дженоа Шевченко
- Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Дженоа
- Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон
- Алиев: Российское гражданство для Мампасси? Ничего такого. Я тоже принял украинское гражданство
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Цап-царап (Харків)
22.12.2021 в 14:37
Ответить
0
0
can (Торонто, Львов)
22.12.2021 в 15:11
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...