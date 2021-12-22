Фанаты Дженоа поблагодарили команду за ничью с Аталантой - ВИДЕО

В Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" состоялся матч 19-го тура Серии А между "Дженоа" и "Аталантой". Клуб украинского тренера Андрея Шевченко дома не проиграл, но при этом сумел отобрать очки у команды Руслана Малиновского.

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Встреча завершилась без голов - 0:0.

После поединка футболисты "Дженоа" подошли к фанатской трибуне и поблагодарили своих болельщиков.

Напомним, сейчас команда Андрея Шевченко занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков в 19 матчах.