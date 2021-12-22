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Фанаты Дженоа поблагодарили команду за ничью с Аталантой - ВИДЕО

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(1 голосов)

"Дженоа" Шевченко отобрал очки у клуба Малиновского

Фанаты Дженоа поблагодарили команду за ничью с Аталантой - ВИДЕО

Фото: genoacfc.it

Новина українською

В Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" состоялся матч 19-го тура Серии А между "Дженоа" и "Аталантой". Клуб украинского тренера Андрея Шевченко дома не проиграл, но при этом сумел отобрать очки у команды Руслана Малиновского.

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Встреча завершилась без голов - 0:0.

После поединка футболисты "Дженоа" подошли к фанатской трибуне и поблагодарили своих болельщиков.

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Напомним, сейчас команда Андрея Шевченко занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков в 19 матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
22.12.2021 в 14:37
Но близко подходить не стали, что бы в голову ничего не попало...
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can (Торонто, Львов)
22.12.2021 в 15:11
А ты близко подходил?
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