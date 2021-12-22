Шевченко: Наши игроки показали, что они хотят бороться за спасение всем сердцем

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями после ничьей с "Аталантой" (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Наша команда была полна решимости, это было необходимо, чтобы добиться положительного результата в этот трудный момент, против такой большой команды, как "Аталанта".

Наши игроки показали, что они едины, что они хотят бороться за спасение всем сердцем и характером", - сказал Шевченко.