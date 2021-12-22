Шевченко: Наши игроки показали, что они хотят бороться за спасение всем сердцем
Дженоа Шевченко отобрала очки у Аталанты Малиновского
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Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями после
"Наша команда была полна решимости, это было необходимо, чтобы добиться положительного результата в этот трудный момент, против такой большой команды, как "Аталанта".
Наши игроки показали, что они едины, что они хотят бороться за спасение всем сердцем и характером", - сказал Шевченко.
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Источник:tuttomercatoweb
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