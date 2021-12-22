  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шевченко: Наши игроки показали, что они хотят бороться за спасение всем сердцем
В тренде

Шевченко: Наши игроки показали, что они хотят бороться за спасение всем сердцем

Наши за границей
(1 голосов)

Дженоа Шевченко отобрала очки у Аталанты Малиновского

Шевченко: Наши игроки показали, что они хотят бороться за спасение всем сердцем

.imagephotoagency.it

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко поделился мыслями после ничьей с "Аталантой" (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Наша команда была полна решимости, это было необходимо, чтобы добиться положительного результата в этот трудный момент, против такой большой команды, как "Аталанта".

Наши игроки показали, что они едины, что они хотят бороться за спасение всем сердцем и характером", - сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...