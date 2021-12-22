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Швед получил травму в матче Кубка Бельгии

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А Мехелен проиграл и вылетел из турнира

Швед получил травму в матче Кубка Бельгии

Новина українською

В Бельгии на неделе проходят матчи 1/4 Кубка страны.

Так, в среду Мехелен Марьяна Шведа принимал Эйпен.

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Игра сложилась не лучшим образом, как и для Мехелена, так и для украинского вингера.

Марьян вышел на поле в результате замены на на 71-й минуте, однако был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 76-й. Украинец получил повреждение в столкновении с голкипером Эйпена и покинул поле на носилках.

Степень серьезности травмы украинца, как и сроки восстановления будут известны позже.

В итоге, Мехелен проиграл 1:3 и вылетел из турнира.

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В статье: Мехелен Марьян Швед
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