  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский - в команде недели Серии А по версии авторитетного портала
В тренде

Малиновский - в команде недели Серии А по версии авторитетного портала

Наши за границей
(2 голосов)

Действия украинца были высоко оценены

Малиновский - в команде недели Серии А по версии авторитетного портала

Фото: atalanta.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную недели в Серии А по версии статистического портала SofaScore.

В поединке 19-го тура чемпионата Италии против "Дженоа"(0:0) 28-летний украинец вышел в стартовом составе бергамасков и провел на поле 65 минут. Результативными действиями Малиновский не отмечался, но при этом получил оценку 7.7.

В символическую сборную недели кроме Руслана также попали Алексис Салемакерс, Эрон Хики, Франк Кесси ("Милан"), Маттиа Араму ("Венеция"), Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Алекса Терзич "Фиорентина", Хоан Васкес ("Дженоа"), Мартин Эртич, Иван Проведель ("Специя).

Читайте такжеФанаты Дженоа поблагодарили команду за ничью с Аталантой - ВИДЕО

Команда недели предоставлена SofaScore LiveScore

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...