Малиновский - в команде недели Серии А по версии авторитетного портала
Действия украинца были высоко оценены
Фото: atalanta.it
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную недели в Серии А по версии статистического портала SofaScore.
В поединке 19-го тура чемпионата Италии против "Дженоа"(0:0) 28-летний украинец вышел в стартовом составе бергамасков и провел на поле 65 минут. Результативными действиями Малиновский не отмечался, но при этом получил оценку 7.7.
В символическую сборную недели кроме Руслана также попали Алексис Салемакерс, Эрон Хики, Франк Кесси ("Милан"), Маттиа Араму ("Венеция"), Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Алекса Терзич "Фиорентина", Хоан Васкес ("Дженоа"), Мартин Эртич, Иван Проведель ("Специя).
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