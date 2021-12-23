Наши за границей. Италия. Шевченко в окопах, но улыбается

В 19-ом туре Серии А состоялось украинское дерби. Подопечные Андрея Шевченко принимали команду Руслана Малиновского, "Дженоа" принимала "Аталанту". Матч завершился со счетом 0:0, принеся украинскому наставнику второе очко в семи матчах его каденции, а команду украинского игрока оставив на четвертом месте. "Ювентус" идет пятым и отстает от нее лишь на четыре очка. Также играла "Специя". Она сотворила даже большую сенсацию, победив в Неаполе "Наполи" со счетом 1:0. Правда, там украинец не играл.

Все ожидали от "Аталанты" сильного разъяренного ответа после 1:4 дома от "Ромы", сам Джан Пьеро Гасперини заявил, что тяжелое поражение даже лучше настроит команду на матч против "Дженоа". В итоге же получилось наоборот. "Богиня" настроилась отвратительно, выглядела совершенно заторможенной, лишенной идей, скорости, командного движения. Совершенно не боролась, не ускорялась, не искала идеи. Лишь ждала, пока соперник привезет. В итоге нанесла лишь три удара в створ ворот. Даже проиграла много единоборств.

Неудивительно читать вердикт Eco Di Bergamo "худшая "Аталанта" в 2021-ом году". И вердикт эксперта Tutto Mercato Web Марио Скончерти: "Уродливая "Аталанта", скучная, без ритма". При этом Гасперини обвинял плохое поле, не достойное, по его мнению, Серии А.

Андрей Шевченко о помехах поля для более сильного соперника упомянул. Но больше был доволен тем, что удалось перекрыть каналы передач "Аталанты", что удалось разорвать её знаменитые треугольники. А особенно - тем, что удалось выиграть много единоборств у королевы единоборств (72 из 147-ми). Именно к этому он прежде всего и призывал перед матчем. И после него был очень рад правильному настрою, духу, игре с сердцем. "Мои игроки отдали все, и это для меня важнее, чем качество игры. Можно идти на праздники с улыбкой".

О результате в целом говорили меньше. Тем более, что "Специя" в 19-ом туре выиграла и увеличила отрыв от "Дженоа" до пяти очков. Капитан генуэзцев Доменико Кришито заявил, что результат против бергамцев больше для повышения морали, чем для турнирной таблицы. Но все же ничья против команды, которая в гостях до этого набрала 25 очков из 27-ми возможных, не победив лишь "Интер" - приличное достижение. Как и ноль пропущенных от команды, которая забивала в 22-ух матчах подряд на всех полях и в 19-ти в гостях.

Розыгрыши "Дженоа" от обороны были чистыми, без глупых обрезок. И даже присутствие в финальной трети поля возросло. В предыдущих матчах против грандов соотношение передач между своей и атакующей третью было в пользу своей. Что, конечно, плохо. 128-77, 128-81, 128-61, 228-80 (ага, ну и совпадение чисел). В этом матче - 68:85. Да, больше на чужой. Конечно, вылилось это присутствие всего в один удар по воротам "Аталанты" за весь матч. Но главный вывод из этой статистики - у своих ворот было в два раза спокойнее, чем обычно.

В тактическом плане следует отметить изменения у латералей. Левоногий Камбиазо был перемещен на правый фланг. Там ему ожидаемо больше хотелось перекладывать на левую ногу, для чего нужно было смещаться в центр. На неудобной ноге он и атаковал меньше. А слева играл Кришито, который в последние годы играет в центре обороны и не несётся в атаку. Он также сужал в центр. В итоге Шевченко признал, что с неплотно прикрытых флангов соперник подавал опасно. Но вместе с тем центр был закрыт наглухо.

На хмурых сайтах, посвящённых "Дженоа", после этого матча будто посветлело. Говорили о "новой надежде", о наконец-то "улыбающемся Шевченко", о наконец-то "борьбе в духе "Дженоа". О "медленной революции". Ну а оценки тренеру и на них, и на общеитальянских, радовали. Большинство - "6.5". Corriere Dello Sport и Tuttosport даже поставили "7". Отмечали, что тренер продолжает "сидеть в окопах" и требует от команды максимальную простоту. Но и заявляли, что это понятно против такого соперника. Перекрытие которого называли "идеальным".

Руслан Малиновский отыграл в этом матче 64 минуты. Играл номинально слева позади Сапаты. Оба тайма начинал очень активно, постоянно забрасывал мячи в штрафную с обоих флангов. Правда, все это прерывали. Прорывался на дриблинге и зарабатывал фолы. Трижды пробил по воротам. И дважды издали, и головой из пределов штрафной вышло очень неточно. В начале второго тайма не успел добить после сейва вратаря. К середине обоих таймов исчезал. Тем не менее, на фоне полной апатии и полного отсутствия мысли команды выглядел светлым пятном.

Статистика - второй в команде по удачным длинным мячам - четыре (из восьми попыток). И на поле по удачному дриблингу (также четыре, без пяти). Терял мяч много, но далеко не худший в этом. Единоборства - девять побед из 12-ти, по победам лучший в команде.

Оценить его выступление оказалось непростой задачей. Gazzetta Dello Sport и Tuttosport даже выставили ему "5", что уж слишком низко. Corriere Dello Sport - "6.5", что слишком высоко. Другие - "5.5" и "6", причём больше последних. Tutto Mercato Web заявил: "Он много ошибается, но лишь потому, что очень старается. Очень мобильный и предлагает себя, часто на мяче, хотя и неточный". "Шестерка" - логичная оценка за старание, движение, попытки обострять.

Виктор Коваленко остался в запасе. Впервые в лиге после 12-ти матчей. Во второй раз подряд без стартового состава. В этих двух матчах "Специя" набрала четыре очка против сильных соперников. В центр поля главный тренер Тьяго Мотта сейчас бросает левого защитника по амплуа Симоне Бастони и центрального защитника Кивьора. Кстати, перед матчем появились сообщения, что отставка Мотты - дело решенное, и ждут лишь января для того, чтобы не платить компенсацию. Но самая громкая победа в сезоне должна изменить ситуацию.