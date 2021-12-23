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Украинский защитник ведет переговоры с клубами из Польши и Дании

Наши за границей
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Сейчас он играет в чемпионате Словакии

Украинский защитник ведет переговоры с клубами из Польши и Дании

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Украинский защитник "ДАК" Данила Бескоровайный может сменить клубную прописку, сообщает SportArena.

По данным источника, 22-летний центрбек уже ведет переговоры с польскими и датскими клубами, куда вскоре может перейти.

Бескоровайный стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20, которую возглавлял нынешний тренер национальной команды Александр Петраков.

Отметим, украинец выступает за словацкий "ДАК" уже третий год. Ранее он также играл за "Атлантас" и на правах аренды в "Михаловце".

"Дунайска Стреда" идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Словакии.

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В статье: ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
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Источник:
SportArena

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