Украинский защитник ведет переговоры с клубами из Польши и Дании
Сейчас он играет в чемпионате Словакии
Фото: dac1904.sk
Украинский защитник "ДАК" Данила Бескоровайный может сменить клубную прописку, сообщает SportArena.
По данным источника, 22-летний центрбек уже ведет переговоры с польскими и датскими клубами, куда вскоре может перейти.
Бескоровайный стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20, которую возглавлял нынешний тренер национальной команды Александр Петраков.
Отметим, украинец выступает за словацкий "ДАК" уже третий год. Ранее он также играл за "Атлантас" и на правах аренды в "Михаловце".
"Дунайска Стреда" идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Словакии.
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Источник:SportArena
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