Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч
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Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков
Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 25 млн.
Также несколько потерял в цене и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – с 3,5 млн евро, цена на игрока упала до 3 млн евро.
Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
23.12.2021 в 18:53
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