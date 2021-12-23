Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги .

Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 25 млн.

Также несколько потерял в цене и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – с 3,5 млн евро, цена на игрока упала до 3 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом: