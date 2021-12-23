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Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч

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Свежие обновления по АПЛ

Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч

Сегодня

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Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Так, хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 25 млн.

Также несколько потерял в цене и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко – с 3,5 млн евро, цена на игрока упала до 3 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:

Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч - изображение 1
Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч - изображение 2Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч - изображение 3Transfermarkt: Зинченко подешевел на 3 млн евро. Ярмоленко - на 500 тысяч - изображение 4
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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
23.12.2021 в 18:53
Явно завышена стоимость по всем футболистам. Я так понимаю АПЛ это как бренд техники, + 25% к стоимости, только,ща то,что ты там играешь.
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