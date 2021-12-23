СМИ: Юрий Вернидуб получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии
Тренер может покинуть Шериф
Фото: ФК Шериф
Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
Как сообщает турецкое издание Fanatik, тренер получил привлекательное в финансовом плане предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, название которого остается неизвестным.
При этом, Вернидуб якобы уже пообщался по этому поводу с руководством "Шерифа". В клубе не против досрочно отпустить тренера, но при условии, что будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч евро.
Также сообщается, что уже есть кандидатура на смену Вернидубу — это турецкий специалист Энгин Фират, который в 2019-2021 годах возглавлял сборную Молдовы.
Напомним, что Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с 2020 года. Украинский тренер сумел вывести свою команду в Лигу чемпионов впервые за всю историю.
На Ближнем Востоке работает другой украинский тренер – Сергей Ребров, возглавляющий клуб из ОАЭ "Аль Айн".
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