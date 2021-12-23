СМИ: Юрий Вернидуб получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, тренер получил привлекательное в финансовом плане предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, название которого остается неизвестным.

При этом, Вернидуб якобы уже пообщался по этому поводу с руководством "Шерифа". В клубе не против досрочно отпустить тренера, но при условии, что будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч евро.

Также сообщается, что уже есть кандидатура на смену Вернидубу — это турецкий специалист Энгин Фират, который в 2019-2021 годах возглавлял сборную Молдовы.