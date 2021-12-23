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СМИ: Юрий Вернидуб получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии

Наши за границей
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(2 голосов)

Тренер может покинуть Шериф

СМИ: Юрий Вернидуб получил привлекательное предложение из Саудовской Аравии

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, тренер получил привлекательное в финансовом плане предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, название которого остается неизвестным.

При этом, Вернидуб якобы уже пообщался по этому поводу с руководством "Шерифа". В клубе не против досрочно отпустить тренера, но при условии, что будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч евро.

Также сообщается, что уже есть кандидатура на смену Вернидубу — это турецкий специалист Энгин Фират, который в 2019-2021 годах возглавлял сборную Молдовы.

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Напомним, что Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с 2020 года. Украинский тренер сумел вывести свою команду в Лигу чемпионов впервые за всю историю.

На Ближнем Востоке работает другой украинский тренер – Сергей Ребров, возглавляющий клуб из ОАЭ "Аль Айн".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
fanatik

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
23.12.2021 в 20:12
Ну Вернидуб бився в груди ,що хоче в єврокубках грати,а гроші не головне.Подивимось ....
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.12.2021 в 20:11
Верни дуб
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0
-1


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