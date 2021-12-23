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Яремчук не попал в стартовый состав Бенфики на дерби с Порту

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Сегодня команды сыграют в Кубке Португалии

Яремчук не попал в стартовый состав Бенфики на дерби с Порту

SL Benfica

Новина українською

На этой неделе в Португалии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны.

Главный матч дня, да и всего раунда – поединок, в котором сегодня Порту примет Бенфику.

При этом, украинский форвард орлов Роман Яремчук не попал в стартовый состав орлов – Роман начнет матч в запасе.

Отметим, что поединок начнется в 22:45.

Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за Бенфику 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Порту
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