Яремчук не попал в стартовый состав Бенфики на дерби с Порту
Сегодня команды сыграют в Кубке Португалии
SL Benfica
На этой неделе в Португалии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны.
Главный матч дня, да и всего раунда – поединок, в котором сегодня Порту примет Бенфику.
При этом, украинский форвард орлов Роман Яремчук не попал в стартовый состав орлов – Роман начнет матч в запасе.
Отметим, что поединок начнется в 22:45.
Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне сыграл за Бенфику 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
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