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Ващук: У Шевченко получилось сбалансировать состав Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Многое будет зависеть от зимнего трансферного периода

Ващук: У Шевченко получилось сбалансировать состав Дженоа

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук оценил работу Андрея Шевченко с "Дженоа", а также высказался о перспективах генуэзцев в будущем.

"У Андрея Николаевича получилось сбалансировать тот состав, который есть у "Дженоа" на данный момент. Футболисты генуэзской команды уже просто так мяч не бьют, они его контролируют. По возможности у "Дженоа" что-то получается. Когда первый раз я увидел игру форварда команды Экубана, я подумал, что этот парень должен раскрыться. Он неплохой форвард, по-спортивному наглый. Пока что у него не все получается, но по крайней мере в кубковой игре с "Салернитаной" он забил победный мяч. В матче с "Аталантой" "Дженоа" сыграл 0:0 и добился результата. Обнадеживает тот момент, что очки взяты и команда играет. Но сейчас сложный период у генуэзцев.

С чемпионской командой со звездами чуть полегче было бы работать, чем с той, которая внизу турнирной таблицы. В перспективе "Дженоа" нужно кого-то взять. Надеюсь, что ряды генуэзской команды пополнят классные футболисты. И будем надеяться, что после зимнего трансферного окна "Дженоа" улучшит свою игру.

Могут ли в "Дженоа" перейти украинцы? Дело в том, что там нужно, чтобы у игроков был европейский паспорт. Поэтому я не уверен, что так уж легко перейти без европейского паспорта. Также есть лимит на легионеров, финансовый фэйр-плей. Еще нужно понимать, какой бюджет у "Дженоа". Руководство генуэзцев проанализирует ситуацию и определятся с дальнейшими планами клуба, а также с тем, как они собираются выходить из сложной ситуации, чтобы показать результаты после зимы.

Шевченко еще никогда не вытягивал команду с дна турнирной таблицы. Это для него опыт, и он становится сильнее. Надеюсь, что "Дженоа" даст позитивный результат после зимы. Но генуэзцам надо пополнить свои ряды классными футболистами", - сказал Ващук.

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В статье: Андрей Шевченко Владислав Ващук Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.12.2021 в 23:46
Чморило, когда деньги ( 50.000 $ ) вернешь Олегу Гусеву ??? Аферист конченный...
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