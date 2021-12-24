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Пять игроков Реала выздоровели от COVID-19. Лунин все еще болеет

Наши за границей
(1 голосов)

"Сливочные" практически побороли эпидемию в команде

Пять игроков Реала выздоровели от COVID-19. Лунин все еще болеет

Фото: ФК Реал Мадрид

Новина українською

В мадридском "Реале" быстро устраняют вспышку коронавируса. Пять футболистов "сливочных" уже сдали отрицательные тесты и в ближайшее время смогут вернуться к тренировкам с командой.

По данным Marca, уже выздоровели Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Лука Модрич и Марсело. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.

При этом всё ещё болеют украинец Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио. Эти футболисты остаются на карантине.

Добавим, что украинскому голкиперу стоит поспешить с выздоровлением, ведь вскоре "сливочных" ждет кубковый матч, где игрок может впервые выйти в сезоне на поле. Речь идет о поединке с "Алькояно", который состоится 5 января.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
24.12.2021 в 09:03
А оно Лунин у надо?..
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