Пять игроков Реала выздоровели от COVID-19. Лунин все еще болеет
"Сливочные" практически побороли эпидемию в команде
Фото: ФК Реал Мадрид
В мадридском "Реале" быстро устраняют вспышку коронавируса. Пять футболистов "сливочных" уже сдали отрицательные тесты и в ближайшее время смогут вернуться к тренировкам с командой.
По данным Marca, уже выздоровели Гарет Бэйл, Давид Алаба, Родриго, Лука Модрич и Марсело. Также вылечился и ассистент главного тренера Давиде Анчелотти.
При этом всё ещё болеют украинец Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио. Эти футболисты остаются на карантине.
Добавим, что украинскому голкиперу стоит поспешить с выздоровлением, ведь вскоре "сливочных" ждет кубковый матч, где игрок может впервые выйти в сезоне на поле. Речь идет о поединке с "Алькояно", который состоится 5 января.
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