Юрий Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом
Украинцу доверяют в Молдавии
Фото: ФК Шериф
"Шериф" официально объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Юрием Вернидубом. Украинский коуч поставил подпись под новым контрактом до конца 2024 года.
55-летний Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Специалист всего за один год выиграл титул Чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский "Реал", не проиграл донецкому "Шахтару" и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский "Интер".
Под руководством Вернидуба "Шериф" стал первой и единственной командой из Национального Дивизиона, которая сыграет в весенней части еврокубка. Напомним, 17 и 24 февраля в нокаут раунде Лиги Европы, соперником молдавского клуба будет португальская "Брага".
Отметим, ранее СМИ сообщали о том, Вернидуб может возглавить клуб из Саудовской Аравии.
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