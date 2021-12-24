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Юрий Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом

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Украинцу доверяют в Молдавии

Юрий Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом

Фото: ФК Шериф

Новина українською

"Шериф" официально объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Юрием Вернидубом. Украинский коуч поставил подпись под новым контрактом до конца 2024 года.

55-летний Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Специалист всего за один год выиграл титул Чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский "Реал", не проиграл донецкому "Шахтару" и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский "Интер".

Под руководством Вернидуба "Шериф" стал первой и единственной командой из Национального Дивизиона, которая сыграет в весенней части еврокубка. Напомним, 17 и 24 февраля в нокаут раунде Лиги Европы, соперником молдавского клуба будет португальская "Брага".

Отметим, ранее СМИ сообщали о том, Вернидуб может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
24.12.2021 в 11:51
Молодец. Типа переговорами с шейхами цену себе приподнял и перезаключил контракт.
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