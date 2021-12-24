Юрий Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом

"Шериф" официально объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Юрием Вернидубом. Украинский коуч поставил подпись под новым контрактом до конца 2024 года.

55-летний Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Специалист всего за один год выиграл титул Чемпиона и сумел пробиться с командой в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл мадридский "Реал", не проиграл донецкому "Шахтару" и с 7 очками занял третье место в группе, в которой был и миланский "Интер".

Под руководством Вернидуба "Шериф" стал первой и единственной командой из Национального Дивизиона, которая сыграет в весенней части еврокубка. Напомним, 17 и 24 февраля в нокаут раунде Лиги Европы, соперником молдавского клуба будет португальская "Брага".

Отметим, ранее СМИ сообщали о том, Вернидуб может возглавить клуб из Саудовской Аравии.